Гимназия загорелась в российском регионе

Пожар произошел в гимназии в Горно-Алтайске

На территории гимназии №3 города Горно-Алтайска произошел пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике Алтай на своем сайте.

Отмечается, что в данный момент возгорание локализовано на площади 1000 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 63 сотрудника регионального МЧС и 18 единиц техники.

«Продолжается проливка, разборка конструкций», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время ликвидации возгорания на Пермской улице в Москве огнеборцы спасли 33 человека. Пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе, его потушили усилиями 20 специалистов МЧС и 7 единиц техники.