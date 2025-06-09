Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

39-летняя исполнительница предстала перед камерой в топе с изображением скрипичного ключа и трусах. Также она надела полосатые чулки с кожаным поясом и жилет с объемными плечами.

В свою очередь, брови, ресницы, веки и губы знаменитость выделила белым цветом. При этом она держала в руках два надувных шара. Известно, что 7 июня звезда отметила день рождения.

В апреле Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео.