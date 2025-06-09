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20:10, 9 июня 2025Ценности

Глюкоза показала фото без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

39-летняя исполнительница предстала перед камерой в топе с изображением скрипичного ключа и трусах. Также она надела полосатые чулки с кожаным поясом и жилет с объемными плечами.

В свою очередь, брови, ресницы, веки и губы знаменитость выделила белым цветом. При этом она держала в руках два надувных шара. Известно, что 7 июня звезда отметила день рождения.

В апреле Глюкоза в прозрачном наряде показала ягодицы крупным планом на видео.

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