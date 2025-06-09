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04:26, 9 июня 2025Бывший СССР

Гражданину Украины отказали в выдаче гражданства России за слежку

Мужчине отказали в гражданстве РФ за намерение шпионить за солдатами на Камчатке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гражданину Украины вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство, а также отказали в получении российского гражданства за контакт с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

Уточняется, что у мужчины было намерение шпионить за камчатскими военнослужащими.

В ведомстве подчеркнули, что особо тяжкое преступление гражданин совершить не смог — ему помешали своевременные действия сотрудников УФСБ. Отмечается, что мужчину также предупредили о недопустимости подобных действий.

Ранее на Камчатке 39-летнюю уроженку Киргизии лишили российского гражданства из-за угроз национальной безопасности. Женщина получила паспорт РФ в 2020 году. Ей дали три дня на то, чтобы она покинула территорию России.

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