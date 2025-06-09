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20:05, 9 июня 2025Наука и техника

Испанская компания успешно испытала на орбите двигатель на перекиси водорода

Компания Arkadia Space успешно испытала на орбите двигатель на перекиси водорода
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Arkadia Space

Испанская компания Arkadia Space успешно испытала на околоземной орбите двигатель DARK на перекиси водорода. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Установленная на платформе космического аппарата D-Orbit ION силовая установка, создающая силу тяги пять Ньютонов, совершила сотни коротких включений, в ходе которых работала от десятков миллисекунд до почти пяти секунд.

Целью миссии стала проверка того, что данные, полученные в ходе тестов DARK на околоземной орбите, совпадают с испытаниями в наземных условиях. «Мы обнаружили, что они полностью соответствуют наземным данным», — сказал генеральный директор Arkadia Space Франчо Гарсия.

В октябре компания D-Orbit выиграла контракт Европейского космического агентства в размере 119 миллионов евро на миссию D-Raise по продлению срока службы спутника.

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