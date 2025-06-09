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09:41, 9 июня 2025Мир

Команда судна с Гретой Тунберг рассказали о нападении Израиля

«Флотилия свободы»: На судно с Гретой Тунберг на борту напали силы Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danilo Arnone / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) высадилась и якобы «напала» на судно «Мадлин», среди пассажиров которого находилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Об этом сообщает официальный Telegram-канал коалиции активистов «Флотилия свободы».

«Связь с "Мадлином" потеряна. ЦАХАЛ взяла судно на абордаж», — говорится в сообщении.

Также активисты заявили, что пассажиры судна «подверглись нападению». В частности, в опубликованном видеоролике Грета Тунберг утверждает, что она и другие волонтеры были «похищены израильскими силами», в связи с чем она призывает оказать давление на правительство Швеции, чтобы добиться скорейшего освобождения.

Ранее МИД Израиля сообщил, что пассажиров судна «Мадлин» сначала доставят в Израиль, а после отправят в свои страны. Дипломатическое ведомство также обвинило Тунберг и других активистов в попытке устроить «медиа-провокацию», которая была направлена «лишь на привлечение внимания».

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