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08:14, 9 июня 2025Мир

МИД Израиля раскрыл подробности перехвата судна с Гретой Тунберг

Пассажиров судна с Тунберг доставят в Израиль и затем отправят по своим странам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Пассажиров судна «Мадлин», на котором находилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, сначала доставят в Израиль, а после отправят по своим странам. Об этом сообщил израильский МИД в своем аккаунте социальной сети Х.

«Селфи-яхта "знаменитостей" в данный момент благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры судна вернутся на родину, в свои страны», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Также МИД Израиля обвинил Тунберг и других пассажиров в попытке устроить «медиа-провокацию», которая была направлена «лишь на привлечение внимания». В ведомстве добавили, что то «небольшое количество помощи» жителям сектора Газа, которое перевозило судно, будет передано анклаву через «реальные гуманитарные каналы».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила в нейтральных водах судно с Гретой Тунберг на борту, сейчас оно перенаправлено в порт города Ашдод. В свою очередь, экоактивистка обвинила израильские власти в похищении.

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