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15:08, 9 июня 2025Мир

Лавров прокомментировал информирование Трампа об операциях Украины против России

Лавров заявил, что не знает, как Трампа информируют об операциях Киева против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал информирование президента США Дональда Трампа об операциях Украины против России, заявив, что он не знает, как обстоят дела с передачей сведений. Об этом глава МИД рассказал, выступая на «Форуме будущего 2050», передает РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что в здании Службы безопасности Украины находится огромное число американских и других иностранных инструкторов из стран, поставляющих оружие Киеву. «Их никто никуда не убирал... Они консультируют украинские вооруженные силы при планировании операций, при размещении объектов, при маскировке объектов — мы это тоже знаем», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что британские власти на 100 процентов помогают Украине осуществлять террористические атаки против России. По словам главы МИД, украинская сторона была бы беспомощна без поддержки англичан.

Он напомнил о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и о том, «что там творили украинские нацисты». Министр подчеркнул, что в регионе «нет ни единого объекта, который мог бы быть связан с ходом военных действий».

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