Ле Пен уличила ЕС в подготовке к «войне на Востоке»

Марин Ле Пен заявила, что ЕС готовится к «войне на Востоке»

Власти Европейского союза готовят население к войне на Востоке. С таким заявлением во французском парламенте выступила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Трансляция заседания доступна на YoTube правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу».

«Все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке. Мы, европейцы, знающие цену пролитой крови, мы не хотим войны, мы не хотим лидеров, которые играют в солдатиков!» — подчеркнула политик.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж ведет пропагандистскую кампанию, целью которой является продвижение идеи необходимости вступить в прямое военное противостояние с Россией.