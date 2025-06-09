Орудовавшего в России в 1990-х лесного маньяка заметили в рядах ВСУ. Он изощренно расправлялся с влюбленными парами в полнолуние

Убивавшего в Самарской области лесного маньяка Ворошилова заметили в ВСУ

Дмитрия Ворошилова, известного как «лесной маньяк», заметили в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 1990-е он убил в Самарской области 13 человек.

Мужчина родился и вырос в Лоскутовке, Луганская Народная Республика (ЛНР). Майор работал начальником отдела безопасности межобластной туберкулезной больницы (формально — колония для больных осужденных).

В 1993-м, 1996–1997 годах Ворошилов расправился с влюбленными парами, уединившимися в автомобилях недалеко от леса. Он попал под подозрение, так как был похож на составленный фоторобот. Также на мужчину написали заявления сотрудницы ИК-19: они жаловались, что коллега бил их и угрожал убить. Майора задержали на рабочем месте 30 июля 1997 года.

В июне 1999 года Самарский областной приговорил Ворошилова к 15 годам лишения свободы. Он полностью отбыл наказание и вышел на свободу 27 июля 2012 года.

Ворошилов вступил в ряды ВСУ

По даннымTelegram-канал Shot, после освобождения Ворошилов уехал в родную деревню в ЛНР. В 2016 году устроился работать преподавателем в Лисичанское ПТУ. В 2022-м — в год начала специальной военной операции России на Украине — мужчина уволился и переехал в Днепропетровскую область.

3 августа 2024 года «Лента.ру» писала, что Ворошилов живет в райцентре одного из регионов РФ. Он получил в наследство от родителей квартиру в городе и частный домик, где и проводил большую часть времени.

9 июня 2025-го стало известно, что 58-летнего Ворошилова заметили в рядах ВСУ.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Ворошилов страдал психическим расстройством и рассказывал о «живущей на Украине жене»

Как говорится в характеристике на майора от 7 февраля 1996 года, он вел себя агрессивно по отношению к женщинам. Его направили на принудительную военно-врачебную комиссию. По результатам осмотров психиатра, Ворошилов страдает психическим расстройством.

По документам мужчина был холост, однако рассказывал, что женат и у него есть сын. По словам Ворошилова, супруга якобы была вынуждена жить на Украине, так как командование не обеспечило ему приемлемую жилплощадь. При задержании у него обнаружили паспорт старого образца времен СССР без фото. Сам документ он намеренно не менял.

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Все нападения «лесной маньяк» совершал в полнолуние

Прокурор-криминалист прокуратуры Самарской области в 1990-х, старший советник юстиции, ведущий криминалист по этому делу Валерий Толоконников рассказывал, что «лесной маньяк» нападал на своих жертв в полнолуние.

«Одну жертву Леший бросал на месте происшествия, а вторую увозил за несколько километров. Особенностью можно считать и то, что из автомобиля он всегда похищал магнитофон и все аудиокассеты», — отметил Толоконников.

Все нападения лесной маньяк совершал в полнолуние Валерий Толоконников ведущий криминалист по делу «лесного маньяка»

Какие преступления совершил «лесной маньяк» Ворошилов, подробнее читайте в материале «Ленты.ру».