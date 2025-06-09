Трамп высказался об употреблении наркотиков Маском

Трамп выразил надежду, что Маск не принимал наркотики

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что американский бизнесмен Илон Маск не принимал наркотики. Об этом он высказался в эфире телеканала C-SPAN.

Глава государства рассказал о конфликте с предпринимателем и выразил надежду, что он не употреблял запрещенных веществ. «Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения», — подчеркнул он.

Ранее Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ. Глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим».

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.