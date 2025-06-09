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23:43, 9 июня 2025Мир

Трамп высказался об употреблении наркотиков Маском

Трамп выразил надежду, что Маск не принимал наркотики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что американский бизнесмен Илон Маск не принимал наркотики. Об этом он высказался в эфире телеканала C-SPAN.

Глава государства рассказал о конфликте с предпринимателем и выразил надежду, что он не употреблял запрещенных веществ. «Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения», — подчеркнул он.

Ранее Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ. Глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим».

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.

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