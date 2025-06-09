Мединский: Киев не принимает тела солдат, так как тяжело признавать такие потери

Киев отказывается принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ему тяжело признавать такие потери. Отказ украинской стороны объяснил помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире RT.

«Самое главное — ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Очень большую. Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию», — отметил он.

По его словам, Москва предложила Киеву загрузить в ее рефрижераторы тела российских военнослужащих, но украинской стороне, «видимо, нечего загрузить обратно».

Мединский также рассказал, что Киев в 2022 году отказался от заключения договора с Россией, поскольку его иностранные партнеры выступили против. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский после того, как ему передали договор, «две недели молчал», за это время к нему приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации президента США Джо Байдена.