Киев отказывается принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как ему тяжело признавать такие потери. Отказ украинской стороны объяснил помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире RT.
«Самое главное — ведь на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает очень большую компенсацию из американских денег. Очень большую. Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию», — отметил он.
По его словам, Москва предложила Киеву загрузить в ее рефрижераторы тела российских военнослужащих, но украинской стороне, «видимо, нечего загрузить обратно».
Мединский также рассказал, что Киев в 2022 году отказался от заключения договора с Россией, поскольку его иностранные партнеры выступили против. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский после того, как ему передали договор, «две недели молчал», за это время к нему приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации президента США Джо Байдена.