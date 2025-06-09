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22:29, 9 июня 2025Россия

Мединский рассказал о вере Трампа в Бога

Мединский считает, что Трамп верит в Бога и хочет остаться миротворцем в памяти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент США Дональд Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем, считает глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Об этом он рассказал в рамках шоу «Эффект Санчеса» американского журналиста RT Рика Санчеса.

«Мне кажется, что Трамп верит в Бога, а предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду. Мне кажется, Трамп иногда по ночам об этом думает», — заявил Мединский, отметив, что это «очень хорошая формула».

Ранее Мединский заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта войдет в российские учебники истории. При этом Мединский подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику.

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