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03:04, 9 июня 2025Россия

Минобрнауки высказалось о необходимости организации застолья на защите диплома в вузах

Минобрнауки: Организация застолья в регламент защиты диплома в вузах не входит
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты выпускной квалификационной работы. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки России.

В министерстве отметили, что целесообразность и уместность празднования успешной защиты в очном формате определяются самими учащимися. Выпускникам, как уточнили в Минобрнауки, стоит руководствоваться общими принципами этики и внутренними нормативными актами университета.

Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил, что не желающих работать по профессии выпускников вузов нужно лишать дипломов. «Зачем обучать человека на бюджете, если он изначально понимает, что не будет работать по этой профессии», — уточнил Кратюк.

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