Мужчина выбежал на взлетную полосу во время движения лайнеров и попал на видео

The Sun: В аэропорту Хитроу мужчина бегал от охраны по взлетной полосе

Мужчина выбежал на взлетную полосу аэропорта во время движения лайнеров. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях, на них обратило внимание издание The Sun.

Инцидент произошел 8 июня в лондонском аэропорту Хитроу. На видео попал неизвестный пассажир, бегающий от охраны, в то время как за ним двигается авиалайнер, а другой борт набирает скорость на взлетно-посадочной полосе.

Погоня за злоумышленником длилась около минуты, затем за мужчиной выехал фургон, его задержали и передали полиции. Представитель Хитроу сообщил, что путешественника вывели с территории аэропорта. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, прилеты и вылеты осуществлялись в обычном режиме.

Ранее автомобиль врезался в здание аэропорта на Филиппинах. От действий водителя пострадали люди, оказавшиеся рядом с первым терминалом, им потребовалась медицинская помощь.