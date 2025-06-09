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18:59, 9 июня 2025Путешествия

Мужчина выбежал на взлетную полосу во время движения лайнеров и попал на видео

The Sun: В аэропорту Хитроу мужчина бегал от охраны по взлетной полосе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Мужчина выбежал на взлетную полосу аэропорта во время движения лайнеров. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях, на них обратило внимание издание The Sun.

Инцидент произошел 8 июня в лондонском аэропорту Хитроу. На видео попал неизвестный пассажир, бегающий от охраны, в то время как за ним двигается авиалайнер, а другой борт набирает скорость на взлетно-посадочной полосе.

Погоня за злоумышленником длилась около минуты, затем за мужчиной выехал фургон, его задержали и передали полиции. Представитель Хитроу сообщил, что путешественника вывели с территории аэропорта. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, прилеты и вылеты осуществлялись в обычном режиме.

Ранее автомобиль врезался в здание аэропорта на Филиппинах. От действий водителя пострадали люди, оказавшиеся рядом с первым терминалом, им потребовалась медицинская помощь.

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