Автомобиль врезался в здание аэропорта на Филиппинах и попал на видео

ABS-CBN: Авто врезалось в здание аэропорта Манилы, пострадало минимум 3 человека

Автомобиль врезался в здание международного аэропорта Манилы имени Ниноя Акино (Филиппины), в результате пострадали люди. Происшествие попало на видео, его показал телеканал ABS-CBN News.

На кадрах видно, что минимум три человека сидят и лежат перед входом у первого терминала воздушной гавани. Пока информации об их состоянии нет. Недалеко от входа стоит машина, протаранившая внешнее ограждение прежде, чем врезаться в здание.

«Люди, получившие травмы, в настоящее время проходят лечение. Водитель, ставший участником инцидента, находится под стражей в полиции», — заявил министр транспорта Вивенсио Дизон.

Правоохранительным органам предстоит разобраться в причинах случившегося. Сведений об ограничении работы аэропорта не поступало.

Ранее сообщалось, что диспетчеры аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, США, устроили кровавую драку во время дежурства. Одного сотрудника авиагавани, которая считается одной из самых загруженных и опасных в США, арестовали, проводится расследование.