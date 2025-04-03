Диспетчеры устроили кровавую драку в одном из самых опасных аэропортов США

PYOK: Диспетчеры устроили кровавую драку в аэропорту Вашингтона

Диспетчеры аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, США, устроили кровавую драку во время дежурства. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Конфликт произошел 27 марта в диспетчерской рубке, его причина не раскрывается. После потасовки на одной из компьютерных консолей, контролирующих движение самолетов, обнаружили брызги крови.

После драки 39-летнего сотрудника авиагавани, которая считается одной из самых загруженных и опасных в США, арестовали. Ему предъявили обвинения в нападении и нанесении побоев.

Федеральное агентство гражданской авиации США проводит расследование. По мнению специалистов, конфликт между диспетчерами возник на фоне возросшего давления, которое связано с авиакатастрофой в вашингтонском аэропорту.

29 января в этой авиагавани военный вертолет врезался в пассажирский самолет American Airlines, после чего оба воздушных судна упали в реку. В результате крушения не выжили все 67 пассажиров и членов экипажа.