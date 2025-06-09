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16:56, 9 июня 2025Силовые структуры

Мужчина выстрелил в лицо женщине после скандала из-за собак в российском регионе

В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по женщине с собаками и попал ей в лицо
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кудрово Ленинградской области полиция ищет мужчину, который открыл стрельбу с балкона по женщине и ее собакам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась 41-летняя жительница многоквартирного дома на Европейском проспекте, она рассказала, что неизвестный стреляет по ней с 11-го этажа.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что незадолго до этого у нее произошел конфликт с другим жильцом дома из-за выгула собак — мужчине не понравилось, что женщина вывела на футбольное поле двух питомцев. Поскандалив, мужчина поднялся в дом, взял страйкбольное оружие и открыл стрельбу по оппонентке, попав ей в лицо пластмассовой пулькой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд отправил в СИЗО женщину, похитившую ребенка.

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