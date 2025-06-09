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14:42, 9 июня 2025Силовые структуры

Россиянка в ковбойской шляпе похитила ребенка и отказалась отдавать его полиции

В Свердловской области суд отправил в СИЗО женщину, похитившую ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Асбестовский городской суд Свердловской области отправил в СИЗО женщину, похитившую чужого ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службы суда.

Женщина пробудет под стражей до 7 августа. Она подозревается в преступлении по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

Сообщается, что женщина увела малолетнюю девочку с детской площадки. По данным Telegram-канала Ural Mash, неизвестная в ковбойской шляпе затащила ребенка в подъезд, а когда на место приехали полицейские, отказалась им открывать. В результате дверь в квартиру женщины выбили и освободили похищенную.

Ранее стало известно, что пенсионер сбросил в реку погрязшую в долгах взрослую дочь и был приговорен к восьми годам колонии.

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