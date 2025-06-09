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13:45, 9 июня 2025Силовые структуры

Российский пенсионер сбросил в реку погрязшую в долгах взрослую дочь

В Челябинской области отец получил 8 лет колонии за убийство дочери из-за долгов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима 65-летнего мужчину, который расправился с дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 105 («Убийство») УК РФ. В суде он рассказал, что дочь погрязла в долгах и требовала от него денег. На этом фоне между ними возник конфликт, во время которого отец стал душить дочь, а затем переместил в гараж, где нанес ей удары молотком по голове. Тело он сбросил в реку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина жестоко расправилась с пятилетней дочкой после ее вопроса.

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