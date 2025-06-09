Российский пенсионер сбросил в реку погрязшую в долгах взрослую дочь

В Челябинской области отец получил 8 лет колонии за убийство дочери из-за долгов

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима 65-летнего мужчину, который расправился с дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 105 («Убийство») УК РФ. В суде он рассказал, что дочь погрязла в долгах и требовала от него денег. На этом фоне между ними возник конфликт, во время которого отец стал душить дочь, а затем переместил в гараж, где нанес ей удары молотком по голове. Тело он сбросил в реку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина жестоко расправилась с пятилетней дочкой после ее вопроса.

