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08:30, 9 июня 2025Забота о себе

На 70-м году жизни мужчина открыл для себя удивившую его секс-фантазию

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: alexkoral / Shutterstock / Fotodom

В Испании бывший учитель английского языка Леопольд на 70-м году жизни открыл для себя секс-фантазию, удивившую его. Его историю опубликовало издание Metro.

После последних отношений Леопольда прошло восемь лет, и все это время он реализовывал свои интимные потребности с секс-работницами и с помощью мастурбации. К своему удивлению, мужчина открыл в себе желание быть отшлепанным. «Я увлекался поркой и доминированием долгое время, но всегда в качестве доминирующего партнера. Внезапно меня осенило, что, возможно, я хотел бы оказаться в роли подчиненного. Я стал одержим этой фантазией и интенсивно удовлетворял себя под нее пять дней подряд, даже без "Виагры", что стало для меня сюрпризом», — признался он.

Найти потенциальную партнершу для этой фантазии Леопольду пока не удалось, но он нашел выход. «Недавно я стал практиковать шлепки по ягодицам на самом себе. Я пока боюсь использовать инструменты для порки — переживаю, что после одного-двух ударов вскочу и закричу стоп-слово», — размышляет он.

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После этого эксперимента мужчина стал ощущать себя по-новому и продолжает искать доминирующую женщину в сети.

Благодаря моей новой обретенной фантазии я почти постоянно чувствую небольшое возбуждение. Кажется, я потерял всякое чувство вины и стыда из-за того, что хочу удовлетворить свои сексуальные желания

Леопольд

Ранее сексолог Трейси Кокс предупредила мужчин о недостатках секса с двумя женщинами. Кокс отметила, что такой половой акт связан с большой эмоциональной нагрузкой для мужчины, поэтому многим не удается достичь эрекции.

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