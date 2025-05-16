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05:01, 16 мая 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о неожиданной опасности секса втроем

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Многие мужчины мечтают о сексе с двумя женщинами, но воплощение фантазии может их разочаровать, считает сексолог Трейси Кокс. О неожиданной опасности секса втроем она рассказала изданию Daily Mail.

Кокс отметила, что половой акт с двумя женщинами связан с большой эмоциональной нагрузкой для мужчины, поэтому многим не удается достичь эрекции. Кроме того, эксперт предупредила, что подобные эксперименты очень часто приводят к серьезным ссорам с постоянной партнершей. «Наименьшие последствия бывают у пар, которые разделяют секс и любовь и уже пробовали вместе нестандартные эротические практики», — считает она.

Кроме того, сексолог призвала не приглашать в постель подруг или близких знакомых. По ее мнению, эта идея не приведет ни к чему хорошему. По ее мнению, для отношений безопаснее, если встреча будет разовой и затем любые контакты с третьим человеком прекратятся.

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