Мужчин предупредили о неожиданной опасности секса втроем

Многие мужчины мечтают о сексе с двумя женщинами, но воплощение фантазии может их разочаровать, считает сексолог Трейси Кокс. О неожиданной опасности секса втроем она рассказала изданию Daily Mail.

Кокс отметила, что половой акт с двумя женщинами связан с большой эмоциональной нагрузкой для мужчины, поэтому многим не удается достичь эрекции. Кроме того, эксперт предупредила, что подобные эксперименты очень часто приводят к серьезным ссорам с постоянной партнершей. «Наименьшие последствия бывают у пар, которые разделяют секс и любовь и уже пробовали вместе нестандартные эротические практики», — считает она.

Кроме того, сексолог призвала не приглашать в постель подруг или близких знакомых. По ее мнению, эта идея не приведет ни к чему хорошему. По ее мнению, для отношений безопаснее, если встреча будет разовой и затем любые контакты с третьим человеком прекратятся.

Ранее сексолог Таина Марис Коста рассказала, как предложить секс втроем без негативных последствий. По ее словам, во время разговора необходимо поинтересоваться у партнера, не подорвет ли такой эксперимент его доверие.