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07:41, 9 июня 2025Мир

На базе ВВС США в Японии произошел взрыв

NHK: Взрыв произошел на базе американских ВВС в Японии, есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На базе американских ВВС в Японии «Кадэна» произошел взрыв. Поступают сообщения о пострадавших, передает телеканал NHK, ссылаясь на администрацию поселка Йомитан, располагающегося рядом с базой.

Инцидент произошел на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии. Предполагается, что взрыв произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов.

В свою очередь, агентство Kyodo пишет, что не менее четырех человек получили травмы в результате взрыва на базе американских ВВС в Японии.

При этом, сказано в статье, данный инцидент не несет угрозы распространения пожара. По предварительным данным, взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса.

Уточняется, что у пострадавших рваные раны рук и оглушение.

В ноябре прошлого года военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Так, по базе было выпущено пять ракет. На территории военного объекта прозвучали взрывы.

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