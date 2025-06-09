Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 9 июня 2025Наука и техника

На Украине оснастили советский «бардак» «Утесом»

«РГ»: ВСУ оснастили машину БРДМ-2 пулеметом «Утес» для борьбы с дронами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 крупнокалиберным пулеметом для борьбы с дронами. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

Советскую БРДМ-2, которую называют бардаком, лишили стандартной башни с пулеметами КПВТ и ПКТ. Ее место заняла открытая установка с пулеметом «Утес» калибра 12,7 миллиметра за стальным щитом. Автор допустил, что башню сняли после повреждения. Отмечается, что такая «доработка» делает стрелка уязвимым.

«Делаются предположения, что боевики создали эту версию для действий в тылу, чтобы обстреливать беспилотные летательные аппараты», — пишет издание.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

БРДМ-2 выпускали до 1982 года. Двухосная плавающая машина оснащена двигателем ЗМЗ-41 мощностью 140 лошадиных сил. Машина обеспечивает защиту только от пуль стрелкового оружия. «Бардак» развивает скорость до 100 километров в час на шоссе.

В апреле стало известно, что российские бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины десанта БМД-4М начали оснащать дополнительной защитой. Техника десантников получила бронированные экраны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о вере Трампа в победу России

    Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

    Мужчина снял презерватив во время секса с проституткой и попал в тюрьму на 2,5 года

    Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

    Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

    На Украине оснастили советский «бардак» «Утесом»

    В Харькове начался пожар

    «Это на уровне ДНК». Зумеры открыли для себя «Любэ». Теперь они плачут под «Коня» и мечтают попасть на концерт

    Американский сенатор рассказал о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    В МИД объяснили нежелание Зеленского принимать тела погибших украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости