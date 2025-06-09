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17:22, 9 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о подготовке к обмену телами с Россией

Глава Минобороны Украины Умеров: Идет работа над репатриацией тел
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Киев ведет напряженную работу по подготовке к обмену телами с Россией в формате «6000 на 6000». Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустам Умеров, его слова передает в Telegram пресс-служба оборонного ведомства.

«Продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 [военных]», — говорится в публикации.

При этом Умеров не прокомментировал, с чем был связан отказ Киева от выполнения договоренностей по обмену телами в предыдущие дни.

Ранее в Минобороны России заявили, что в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей из украинского плена вернули первую группу российских бойцов в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что взамен Москва передала аналогичное количество пленных украинских солдат. На данный момент российские бойцы находятся в Беларуси.

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