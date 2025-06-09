На Западе усомнились в скором мире на Украине

Премьер Италии Таяни усомнился в скором урегулировании конфликта на Украине

Конфликт на Украине вряд ли удастся урегулировать в краткосрочной перспективе. Такое сомнение в интервью программе «Il rosso e il nero» на итальянском Radio 1 высказал премьер-министр Италии Антонио Таяни.

«Я верю, что к концу года у нас будет решение», — поделился он, добавив, что процесс урегулирования украинского кризиса представляет собой «сложную шахматную партию».

По словам главы правительства, Рим ради скорого завершения конфликта не намерен отправлять итальянских солдат на Украину. «Мы всегда говорили, что не воюем с Россией и не будем отправлять солдат на Украину. Мы защищаем право украинцев на защиту, это наша позиция», — подчеркнул он.

Ранее Италия отказала Украине в праве наносить удары вглубь российской территории итальянским оружием.