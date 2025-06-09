«Находились в неволе с 2022 года». На Украине раскрыли подробности нового обмена военнопленными с Россией. Что известно?

Россия и Украина провели первый этап нового обмена военнопленными

Россия и Украина в понедельник, 9 июня, провели первый этап нового обмена военнопленными. Из украинского плена вернулась группа российских бойцов возрастом до 25 лет, раскрыли подробности в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, процедура возврата россиян из плена проходила в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Сколько конкретно человек было возвращено на родину, не уточняется, однако известно, что Киеву была передана аналогичная численность солдат.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Впоследствии их доставят домой.

Также МО РФ поделилось кадрами с возвращенными россиянами. На них запечатлены не менее 20 мужчин, которые прокричали: «Ура, мы дома!»

Позже ведомство поделилось еще одним роликом, на котором военнослужащие стоят на улице с флагом РФ. На новом видео их численность выше — в объектив попали более 30 человек.

На Украину вернулись раненые и тяжелораненые

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил совершившийся между странами обмен пленными. Он указал, что процедура возврата солдат пройдет в несколько этапов в ближайшие дни.

Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, — раненые и тяжелораненые, а также те, кто младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей Владимир Зеленский президент Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что большинство из возвращенных военнослужащих находились в неволе с 2022 года.

По его словам, на Украину в этот раз вернулись бойцы Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии страны, включая взятых в плен в ходе боев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году. Их численность также не называется.

На Украине объяснили задержку Киевом обмена телами военных

У Киева нет 6000 тел военнослужащих Вооруженных сил России, из-за чего Украина задерживает процесс обмена по формуле «6000 на 6000», высказался о ситуации экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

Он пояснил, что российская сторона с уважением относится к павшему в битве противнику и забирает тела с поля боя, однако украинская сторона поступает иначе. «Никто тела павших российских солдат, как правило, не забирает, что лишний раз показывает сатанинскую сущность режима Владимира Зеленского», — подчеркнул спикер.