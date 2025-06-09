Россия и Украина в понедельник, 9 июня, провели первый этап нового обмена военнопленными. Из украинского плена вернулась группа российских бойцов возрастом до 25 лет, раскрыли подробности в Минобороны РФ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, процедура возврата россиян из плена проходила в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Сколько конкретно человек было возвращено на родину, не уточняется, однако известно, что Киеву была передана аналогичная численность солдат.
Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Впоследствии их доставят домой.
Также МО РФ поделилось кадрами с возвращенными россиянами. На них запечатлены не менее 20 мужчин, которые прокричали: «Ура, мы дома!»
Позже ведомство поделилось еще одним роликом, на котором военнослужащие стоят на улице с флагом РФ. На новом видео их численность выше — в объектив попали более 30 человек.
На Украину вернулись раненые и тяжелораненые
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил совершившийся между странами обмен пленными. Он указал, что процедура возврата солдат пройдет в несколько этапов в ближайшие дни.
Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, — раненые и тяжелораненые, а также те, кто младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что большинство из возвращенных военнослужащих находились в неволе с 2022 года.
По его словам, на Украину в этот раз вернулись бойцы Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии страны, включая взятых в плен в ходе боев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году. Их численность также не называется.
На Украине объяснили задержку Киевом обмена телами военных
У Киева нет 6000 тел военнослужащих Вооруженных сил России, из-за чего Украина задерживает процесс обмена по формуле «6000 на 6000», высказался о ситуации экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.
Он пояснил, что российская сторона с уважением относится к павшему в битве противнику и забирает тела с поля боя, однако украинская сторона поступает иначе. «Никто тела павших российских солдат, как правило, не забирает, что лишний раз показывает сатанинскую сущность режима Владимира Зеленского», — подчеркнул спикер.
2 июня Москва и Киев договорились на переговорах в Турции произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Тела 1212 украинских военных привезли в район обмена, но власти республики отложили их прием на неопределенный срок