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14:17, 9 июня 2025Наука и техника

Найден инновационный способ продлить жизнь при раке

The Lancet: Препарат satri-cel помогло пациентам с раком желудка прожить дольше
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Новый подход к лечению агрессивных форм рака желудка показал обнадеживающие результаты: экспериментальное средство satri-cel помогло пациентам прожить в среднем на 40 процентов дольше. Речь идет об иммунной терапии CAR-T — когда собственные клетки пациента перепрограммируются на борьбу с опухолью и возвращаются в организм. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Испытания второй фазы прошли в Китае и охватили 156 человек с продвинутыми формами рака желудка и пищеводно-желудочного перехода. Участники уже прошли как минимум два безуспешных курса лечения. В группе, получившей satri-cel, продолжительность жизни составила в среднем 7,9 месяца против 5,5 месяца в контрольной группе. У 22 процентов пациентов опухоли значительно сократились (против 4 процентов в обычной терапии), а прогрессирование заболевания замедлилось вдвое.

Основной мишенью терапии стал белок CLDN18.2, способствующий росту опухолей. Satri-cel блокирует его, давая иммунной системе шанс справиться с болезнью. Хотя почти у всех пациентов наблюдались побочные эффекты — включая снижение числа кровяных клеток, — они признаны управляемыми.

Исследователи подчеркивают: это не окончательное средство от болезни, но важный шаг в борьбе с одной из самых тяжелых форм рака.

Ранее ученые уже применяли подход CAR-T терапии для подавления аутоиммунной реакции при непереносимости глютена. В эксперименте на мышах модифицированные регуляторные Т-клетки успешно блокировали воспаление в ответ на глютен, что может стать основой первого лекарства от целиакии.

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