Найден способ борьбы с непереносимостью глютена

Sci Transl Med: Введение T-клеток в организм помогло побороть целиакию

Исследователи из Швейцарии разработали метод, способный блокировать аутоиммунную реакцию на глютен — по крайней мере, у лабораторных мышей. Результаты опубликованы в Science Translational Medicine и рассматриваются как потенциальная основа для создания первого в своем роде лечения целиакии у человека.

Команда из Университета Лозанны использовала подход, аналогичный CAR-T терапии в онкологии, но с противоположной задачей — не активировать иммунитет, а подавить его чрезмерную реакцию. Ученые модифицировали регуляторные T-клетки (T regs), которые в норме контролируют активность других иммунных клеток. После введения T regs в организм, чувствительные к глютену T-клетки не активировались и не мигрировали в кишечник, несмотря на присутствие глютена.

В эксперименте использовались мыши с генетическим вариантом HLA-DQ2.5 — именно он встречается у большинства пациентов с целиакией. Ученые вводили им как T-клетки, реагирующие на глютен, так и T regs, нацеленные на подавление этих реакций. Результат показал: воспалительная реакция была подавлена не только к исходному антигену, но и к сходным формам глютена.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет лишь о доклиническом этапе. Использованные мыши не страдали от целиакии напрямую, и исследование охватывало только один белок — глиадин, содержащийся в пшенице. Остается открытым вопрос, подействует ли метод на белки ячменя и ржи, а также насколько устойчив будет эффект при повторном или длительном контакте с глютеном.

Ранее ученые сообщили о прорыве в терапии пищевой аллергии: в ходе клинического исследования две трети взрослых с тяжелой аллергией на арахис смогли без опасных последствий съесть эквивалент пяти орехов. Результаты экспериментов продемонстрировали эффективность поэтапной десенсибилизации и устойчивое снижение чувствительности к аллергену.