Назван простой способ почистить зубы без зубной щетки и пасты

Гигиенист Гришина: Пережевывание яблок с кожурой способствует очищению зубов

Если под рукой нет зубной щетки и пасты, зубы можно почистить с помощью яблок, рассказала врач-гигиенист Инна Гришина. Неожиданное действие яблок на полость рта она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, употребление в пищу твердых фруктов, особенно яблок с кожурой, действительно помогает очистить зубы и устранить отложения с поверхности. Главную роль в очищении зубов играет не кожура, а активное выделение слюны во время пережевывания, уточнила врач. «Именно она способствует более тщательному очищению зубов от налета, разжижает в ротовой полости кислоты, наносящие вред эмали, а также уничтожает скопившиеся бактерии и микробы», — объяснила Гришина.

Чтобы почистить зубы таким образом, врач призвала выбирать правильный сорт фрукта — это должны быть яблоки с ярко выраженной кислинкой. Также пережевывание яблок с твердой кожурой Гришина назвала идеальным способом сделать качественный массаж десен, что может быть полезно при повышенной рыхлости и мягкости тканей.

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