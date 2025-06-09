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16:19, 9 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия для Украины от ударов возмездия России

Военный эксперт Глазунов назвал серьезным удар возмездия России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар возмездия, который Россия нанесла по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровенской области, заметно ослабит силы противника в этом направлении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«У Украины не так много самолетов и не такая многочисленная авиация. Поэтому любые удары по инфраструктуре, по аэродромам для ВСУ критичны», — сказал Глазунов.

Он объяснил, что такие удары приводят не только к уничтожению самолетов, но, даже если какая-то техника уцелела, разрушение взлетных полос на время выведет авиацию из строя — самолеты не смогут взлетать, пока полосы не починят.

«Любые удары по аэродромам значительно ослабляют удары авиации по нашим войска. А, поскольку авиация у Украины немногочисленна, удар это ощутимый», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому украинских войск в ответ на произошедшие теракты. Уточняется, что цель атаки находилась в районе населенного пункта Дубно Ровенской области.

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