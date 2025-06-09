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14:33, 9 июня 2025Забота о себе

Некоторые диеты оказались связаны с депрессией

Нутрициолог Рэй: Диеты с дефицитом калорий приводят к депрессии у мужчин
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Новое исследование показало, что диеты с большим дефицитом калорий повышают риск развития депрессии. Об этом рассказала профессор-нутрициолог, главный научный сотрудник и исполнительный директор Глобального института продовольствия, питания и здоровья Сумантра Рэй изданию BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Ученые собрали информацию о более чем 28,5 тысячи диет взрослых людей, в том числе о симптомах депрессии у них. В результате выяснилось, что диеты с сильным ограничением калорийности приводят к более выраженным изменениям настроения, особенно у мужчин и людей с избыточным весом. Те, кто придерживается таких диет, жаловались на плохое настроение, низкую энергию и нарушения сна.

«Многочисленные исследования последовательно фокусировались на "здоровых" и "нездоровых" диетах. Здоровые диеты включают свежие фрукты и овощи, цельные зерна, орехи, семена, постные белки и рыбу, которые "связаны с более низким риском депрессии. В то время как нездоровую диету, включающую ультраобработанные продукты, рафинированные углеводы, насыщенные жиры, обработанное мясо и сладости, связывали с повышенным риском депрессивных симптомов», — говорится в новой работе.

Однако, подчеркивает Рэй, эта дихотомия не отражает сложность реальных пищевых привычек, а ограниченное потребление калорий может привести к дефициту белка, витаминов и минералов и, соответственно, стрессу.

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