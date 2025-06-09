Орбан назвал минимальным риск конфликта в Европе из-за якобы «слабости русских»

Конфликт в Европе между странами НАТО и Россией минимален из-за якобы «слабости русских», увязших на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому LCI.

В частности, глава венгерского правительства заявил, что Россия якобы «не может победить Украину» после чего заявил о бессмысленности разгоняемой на Западе истерии о возможном конфликте. При этом он призвал страны Европейского союза (ЕС) наращивать военные возможности из-за постепенной потери США интереса к региону.

Кроме того, Орбан выступил за достижение скорейшего прекращения огня. По его словам, мирное урегулирование должно быть достигнуто после соглашения об окончании боевых действий. Однако он призвал США и Евросоюз начать отменять санкции против России, указав на их бессмысленность.

6 июня генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России перешли к новой стратегии в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, в процессе СВО неоднократно менялись формы и методы ведения боев, и командованием были разработаны новые подходы для Российской армии. В частности, ВС РФ отказались от штурма крупных городов. Он подчеркнул, что эта тактика постепенного «обжимания» крупных пунктов и вынуждения ВСУ покинуть позиции позволяет минимизировать потери и успешно продвигаться.