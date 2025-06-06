«Нам не нужно заходить во все крупные города». Российский генерал заявил о новой стратегии в зоне СВО

Алаудинов: Новая стратегия ВС РФ позволяет отказаться от штурма крупных городов

Вооруженные силы (ВС) России перешли к новой стратегии в зоне специальной военной операции (СВО). О том, что изменилось в ходе боевых действий на Украине, рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, в процессе СВО неоднократно менялись формы и методы ведения боев, и командованием были разработаны новые подходы для Российской армии. В частности, ВС РФ отказались от штурма крупных городов.

Ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию. Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов Апти Алаудинов генерал-лейтенант

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области.. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Он отметил, что сегодня сама ситуация на поле боевых действий диктует новую стратегию. «Нам нужно просто "обжимать", и по сути каждый вражеский гарнизон, когда он потеряет боеспособность и логистические возможности, сам вынужден бывает бросить позиции и уйти», — объяснил генерал.

Ранее российский боец рассказал о тактике продвижения в Сумской области

Военнослужащий с позывным Мажор поделился подробностями продвижения российских войск в Сумской области, отметив особую тактику армии. По его словам, военные заняли село Водолаги, охватив его сразу с трех сторон.

«Наступление сразу отмечалось успехом, потому что зашло подразделение с трех направлений, используя тактику обхода и охвата, соответственно, рядом от других соседних подразделений», — рассказал Мажор.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате село в Сумской области было охвачено с севера, востока и юго-востока. Из-за этого маневра многие украинские бойцы были вынуждены сдаться в плен, отметил собеседник.

ВСУ используют свою тактику в зоне боевых действий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются не выходить из укрытий. О тактике украинской армии в зоне СВО рассказал российский боец с позывным Немец.

По его словам, под Работино в Запорожской области украинцы практически не перемещаются, обороняясь при помощи беспилотников. «Живого движения очень мало. Перемещаются они слабенько», — заявил военнослужащий.

Ближнего боя практически нет, ВСУ просто пытаются сохранить свои позиции, добавил Немец. При этом украинские беспилотники охотятся в основном за броневиками, или же их отправляют, когда российские военные «работают на позициях». ВС РФ продолжают наступление в Запорожской области, ударами артиллерии вынуждая противника отступать.