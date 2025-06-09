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12:02, 9 июня 2025Бывший СССР

Партия Порошенко потребовала раскрыть условия сделки по недрам

«Евросолидарность» потребовала от Киева раскрыть условия сделки по недрам с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» потребовала от Киева раскрыть условия сделки по недрам с США. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«"Европейская Солидарность" регистрирует запрос к правительству с требованием предоставить секретные соглашения, подписанные в рамках создания украинско-американского инвестиционного фонда», — подчеркнула она.

Депутат подчеркнула, что украинские власти должны рассекретить документы, так как речь идет не о «собственных карманах министров», а о ресурсах страны. По ее словам, «Евросолидарность» является единственной политической силой в парламенте, которая призывает направить на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) средства от лицензий на разработку ресурсов.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что готовит иск с требованием рассекретить документы по сделке о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией страны Киев обязан обнародовать условия соглашений с США.

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