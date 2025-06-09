Песков высказался о следующем раунде переговоров с Украиной

Песков: Точных пониманий о следующем раунде переговоров России и Украины нет

Речь о новом раунде переговоров между Россией и Украиной должна зайти, однако сейчас точных пониманий по этому вопросу нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь, по идее, должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком виде Россия даст ответ на украинский меморандум по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Москва планирует продолжить диалог с Киевом. По его словам, Кремль считает необходимым проводить контакты на рабочем уровне, несмотря на изменения в видении сущности украинских властей.