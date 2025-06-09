Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 9 июня 2025Бывший СССР

Песков высказался о следующем раунде переговоров с Украиной

Песков: Точных пониманий о следующем раунде переговоров России и Украины нет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Речь о новом раунде переговоров между Россией и Украиной должна зайти, однако сейчас точных пониманий по этому вопросу нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь, по идее, должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком виде Россия даст ответ на украинский меморандум по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Москва планирует продолжить диалог с Киевом. По его словам, Кремль считает необходимым проводить контакты на рабочем уровне, несмотря на изменения в видении сущности украинских властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

    В Москве опровергли обвинения Киева в давлении на переговорщиков в вопросе обмена пленными

    Ключевой агрорегион России лишится значительной части урожая яблок

    Зебра пролетела по небу и попала на видео

    В Москве стало больше нераспроданного жилья

    Раскрыт долларовый гонорар датчанки Аннабель в украинском батальоне «Арей»

    В Минобороны раскрыли подробности боев в Сумской области

    Минобороны России заявило об увеличении площади контроля в Днепропетровской области

    Над Россией взойдет «клубничная луна»

    Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости