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05:34, 9 июня 2025Мир

Польша подняла в небо самолеты из-за «активности России»

ВВС Польши подняли в небо истребители из-за «активности России»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Командование военно-воздушных сил (ВВС) Польши вместе с союзниками подняло в воздух истребители из-за якобы наблюдаемой Варшавой «активности России». Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил республики на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что поводом для взлета самолетов стала «интенсивная воздушной атакой РФ на территории Украины».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем. По его словам, военный самолет совершал в небе над Балтикой опасные маневры.

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