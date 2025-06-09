Польша вернула поднятые из-за якобы активности России истребители

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России

Польша вернула на аэродромы истребители, которые были подняты из-за якобы активности российской авиации, не зафиксировав при этом каких-либо нарушений воздушного пространства. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил республики в социальной сети Х.

«В связи с активностью России на территории Украины была начата операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши (...). Сообщаем, что действия военной авиации прекращены, истребили вернулись на аэродромы», — отмечается в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что каких-либо нарушений воздушного пространства республики «зафиксировано не было».

Ранее командование военно-воздушных сил Польши вместе с союзниками подняло в воздух истребители из-за якобы наблюдаемой Варшавой «активности России». Поводом для взлета самолетов стала «интенсивная воздушная российская активность на территории Украины».