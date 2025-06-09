Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по досуговому центру в российском регионе

Врио губернатора Хинштейн показал кадры последствий удара ВСУ по ДК под Курском

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал кадры последствий ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе региона. Кадры появились в Telegram-канале чиновника.

Судя по выложенным кадрам, после удара ВСУ в здании ДК возник пожар.

Как рассказал Хинштейн, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. «Пожарные расчеты сейчас ликвидируют возгорание. Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

По информации СМИ, удар мог быть нанесен четырьмя ракетами типа HIMARS.