Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по досуговому центру в российском регионе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал кадры последствий ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе региона. Кадры появились в Telegram-канале чиновника.
Судя по выложенным кадрам, после удара ВСУ в здании ДК возник пожар.
Как рассказал Хинштейн, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. «Пожарные расчеты сейчас ликвидируют возгорание. Информация о последствиях уточняется», — добавил он.
По информации СМИ, удар мог быть нанесен четырьмя ракетами типа HIMARS.