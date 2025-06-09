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18:41, 9 июня 2025Бывший СССР

ФСБ показала кадры уничтожения солдата ВСУ с помощью FPV-дрона

УФСБ опубликовало кадры уничтожения солдата ВСУ под Дзержинском в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

ТАСС

Появились кадры уничтожения солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Дзержинском (украинское название — Торецк). Видео опубликовало Управление Федеральной службы безопасности России по Донецкой народной республике, передает ТАСС.

На видео можно заметить, как оператор FPV-дрона ликвидировал украинского военнослужащего, пытавшегося забрать сбитый беспилотник.

Утром 9 июня жители Ровенской области на западе Украины сообщили о массовом налете около 100 беспилотников типа «Герань-2» на регион. Местные заметили множество БПЛА в небе.

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