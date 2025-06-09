Появилось видео возврата российских военнослужащих в возрасте до 25 лет из плена

Минобороны показало видео возврата бойцов ВС РФ в возрасте до 25 лет из плена

Минобороны показало видео возврата из плена бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) возрастом до 25 лет. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах запечатлены военнослужащие во время посадки на автобус. Все они одеты в военную форму и несут за плечами рюкзаки.

В конце ролика, сидящие в автобусе бывшие военнопленные прокричали «ура!».

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня Минобороны России сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.