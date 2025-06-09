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15:29, 9 июня 2025Россия

Появилось видео возврата российских военнослужащих в возрасте до 25 лет из плена

Минобороны показало видео возврата бойцов ВС РФ в возрасте до 25 лет из плена
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало видео возврата из плена бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) возрастом до 25 лет. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах запечатлены военнослужащие во время посадки на автобус. Все они одеты в военную форму и несут за плечами рюкзаки.

В конце ролика, сидящие в автобусе бывшие военнопленные прокричали «ура!».

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня Минобороны России сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.

Вот это да!
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