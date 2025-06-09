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12:06, 9 июня 2025МирЭксклюзив

Предсказано влияние протестов в США на участие Трампа в украинском урегулировании

Политолог Дудаков: Протесты могут переключить фокус внимания Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в США

Фото: Jill Connelly / Reuters

Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа оказывают серьезное влияние на его президентство и могут заставить главу государства переключить внимание с Украины и других мировых конфликтов на внутренние проблемы США, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Действительно оказывают довольно серьезное влияние на президентство Трампа, учитывая, что вспыхнули эти беспорядки из-за миграционного вопроса, который для Трампа и его команды имеет приоритетное значение», — сказал Дудаков.

По его мнению, протесты вынудят Трампа в какой-то степени переключить фокус внимания на внутренние проблемы США. Кроме того, Дудаков считает, что задействование вооруженных сил в крупной военно-полицейской операции может стать поводом для сокращения военного присутствия в Европе.

«Это первые крупные беспорядки второго срока Трампа. Сейчас Трамп надеется не повторить своих ошибок первого срока, поэтому сразу задействует армию, нацгвардию — то, что он не стал делать во время лета погромов Black Lives Matter («Черные жизни важны») 2020 года», — отметил специалист.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

Ранее стало известно, что Трамп решил направить 2000 солдат Нацгвардии США для разгона протестов в Калифорнии. В ответ губернатор штата заявил, что такая мера только усилит напряженность.

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