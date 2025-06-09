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21:03, 9 июня 2025Из жизни

Пропавшую эскортницу нашли без головы в зарослях ежевики

В Италии пропавшую эскортницу нашли обезглавленной в чемодане
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ChiccoDodiFC / Shutterstock / Fotodom

В Италии найден виновный в исчезновении румынской эскортницы Марии Денису Паун. Об этом сообщает Corriere Fiorentino.

30-летняя Паун пропала 15 мая. Ее обнаружили спустя почти три недели в чемодане, брошенном в зарослях ежевики. Женщина была обезглавлена. Ее голова с обширными ожогами лежала в нескольких километрах от кустов ежевики. До того как Паун нашли, предполагалось, что ее похитила преступная группировка, однако виновником оказался один из ее клиентов — охранник Василе Фрумузаче.

Фрумузаче, также по происхождению румын, рассказал, что начал общаться с Паун в приложении для знакомств. В ночь на 16 мая он занялся с ней сексом и признался, что у него есть жена и дети. Тогда, по словам мужчины, Паун стала его шантажировать и угрожала рассказать все его супруге, если он не заплатит ей 10 тысяч евро (907 тысяч рублей).

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Испугавшись, Фрумузаче расправился с эскортницей, отрезал ей голову, сложил ее останки в чемодан и вывез на ферму. Там он попытался сжечь ее голову, облив бензином, и отбросил ее в сторону. Достоверность показаний мужчины проверяется.

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина расправился с бывшей возлюбленной и спрятал ее останки в чемодан. Он получил доступ к аккаунтам женщины и публиковал за нее посты в социальных сетях, после того как ее не стало.

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