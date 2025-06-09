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09:56, 9 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ возле Дзержинска

Пушилин: ВСУ несут серьезные потери, пытаясь сдержать ВС России возле Дзержинска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери, пытаясь сдержать продвижение Вооруженных сил (ВС) России возле Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Противник продолжает перекидывать резервы, пытаясь хоть как-то сдержать продвижение наших подразделений», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал продвижение ВС России на торецком (дзержинском) направлении и сообщил о продолжающихся в боях в Часовом Яре. Глава ДНР оценил обстановку в городе как непростую.

Ранее Пушилин рассказал о горячей обстановке на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. По его словам, ВСУ пытаются «еще каким-то образом удержаться».

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