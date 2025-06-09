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10:04, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Работавший на канале Соловьева блогер объяснил сообщение об отъезде из России

Стас Васильев объяснил сообщение о решении покинуть Россию поездкой в Белоруссию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа «Стас Ай, Как Просто!» во «ВКонтакте»

Блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», ранее работавший на канале «Соловьев LIVE», объяснил свое сообщение о решении временно покинуть Россию. В обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», он заявил, что отправился в Белоруссию на съемки.

«Я нахожусь в Белоруссии. (...) Я ехал до Белоруссии примерно шесть или семь часов и все это время просто проспал в машине», — сказал Васильев. Он уточнил, что находится в Минске.

Блогер также раскрыл, что отправился в соседнее государство, чтобы отдохнуть, и будет находиться там шесть дней.

Об отъезде из России Васильев сообщил в Telegram-канале вечером 6 июня. «Я временно покинул Россию. Скоро все расскажу», — написал он. При этом блогер не пояснил, куда именно направился и с какой целью.

Ранее Васильев рассказал о зарплате на канале «Соловьев LIVE». Блогер заявил, что его доход, который он получает благодаря подписчикам, больше гонорара, который он получал при работе на «Соловьев LIVE».

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