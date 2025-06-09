Раскрыта аномалия в ДНК домашних котов

PLOS One: Мурлыканье кошек связали с короткой формой гена андрогенного рецептора

Ученые из Киотского университета нашли возможное генетическое объяснение мурлыканья у кошек — поведения, которое остается одной из самых загадочных форм животной вокализации. Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало: частота мурлыканья может быть связана с длиной гена андрогенного рецептора, регулирующего реакцию на тестостерон.

Биологи проанализировали ДНК и поведение 280 домашних кошек. Владельцы сообщали, насколько часто их питомцы мурлычут и «разговаривают» с людьми. Выяснилось, что у кошек с короткой формой гена андрогенного рецептора мурлыканье встречается значительно чаще. Особенно это касалось котов — они не только мурлыкали, но и чаще «разговаривали» с людьми.

Интересно, что длинный вариант этого гена ученые нашли только у домашних кошек. У их диких родственников он отсутствовал. По мнению авторов, такая версия гена могла появиться в процессе одомашнивания, когда мурлыканье и другие голосовые сигналы стали использоваться для взаимодействия с человеком.

Исследователи считают, что полученные данные подтверждают гипотезу о том, что мурлыканье — это форма социального поведения, которая усиливалась в ходе эволюции рядом с человеком. Понимание генетической природы этих звуков, по словам авторов, поможет глубже изучить связь между поведением и одомашниванием и построить более гармоничные отношения между людьми и их питомцами.

Ранее ученые развеяли миф о вреде ранней кастрации для кошек. Исследование показало, что стерилизация в возрасте четырех месяцев не повышает риск ожирения у котов в зрелом возрасте. Это открытие поддерживает практику ранней стерилизации как безопасную и эффективную меру по контролю популяции домашних животных.