Развенчан популярный миф о кошках

Vet Record: Стерилизация котят до 4 месяцев не влияет на вес в зрелом возрасте

Стерилизация котят в возрасте четырех месяцев не повышает риск набора лишнего веса во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета, проанализировав более двух тысяч клинических записей по 584 домашним кошкам. Результаты исследования опубликованы в журнале Vet Record.

Сравнив данные о животных, стерилизованных в разном возрасте — до 4 месяцев, в 5 и 6 месяцев — исследователи не обнаружили различий в массе тела и оценке упитанности (BCS) ни в зрелом возрасте, ни в старости. Это опровергает опасения, что более ранняя стерилизация может усиливать риск ожирения.

При этом самцы, как правило, весили больше и имели более высокий BCS, чем самки — особенно летом и осенью, когда у кошек наблюдалось сезонное снижение веса. Интересно, что длина шерсти влияла на оценку упитанности, но не на реальную массу тела: пушистые коты визуально кажутся толще, что может вводить в заблуждение как хозяев, так и ветеринаров.

Результаты добавляют аргументов в пользу стерилизации до полового созревания. По словам экспертов, такой подход помогает предотвратить нежелательные пометы и сократить численность бездомных животных — особенно в условиях перегруженности приютов и ограниченного доступа к ветеринарной помощи.

Ранее ученые определили происхождение домашних кошек. Оказалось, что они появились в Европе лишь в начале нашей эры и, вероятно, происходят из Туниса. Их распространение оказалось связано не только с борьбой с грызунами, но и с религиозными и культурными практиками.