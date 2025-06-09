Россиянам напомнили об изменившемся порядке выплаты пенсий

Депутат Говырин: Порядок выплаты пенсий изменили из-за празднования Дня России

В России временно изменили порядок выплаты пенсий. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало RT.

Он объяснил, что соответствующее решение власти приняли в связи с празднованием Дня России 12 июня. Для того чтобы россияне, которые обычно получают свои выплаты с 12-е по 15-е число, избежали возможных задержек, Социальный фонд собрался организовать досрочную отправку финансов.

«Таким образом, пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10 или 11 числа», — констатировал парламентарий.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что летом 2025 года в несколько этапов повысят пенсионные выплаты. Речь идет о разных категориях получателей.

В свою очередь, правовед Оксана Красовская объяснила, что некоторые россияне в июле 2025 года будут вправе попросить об увеличении фиксированных прибавок к пенсии.