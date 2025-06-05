Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

Юрист Красовская: Пенсионеры смогут просить о надбавке за содержание иждивенцев

Если у российского пенсионера в июле 2025 года появится ребенок или супруг оформит пенсию, которая окажется ниже, чем у второго супруга, то он вправе попросить об увеличении фиксированной выплаты. Об этом заявила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Ее процитировало «Лайф».

Правовед подчеркнула, что речь идет о тех случаях, когда второй супруг признан иждивенцем. Надбавка к страховым пенсиям по старости или по инвалидности полагается пенсионерам, у которых на иждивении находятся некоторые категории нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, соответствующая норма распространяется на родителей, опекающим недееспособных инвалидов с детства.

Красовская отметила, что право на надбавку к пенсии есть у обоих родителей. Что касается категорий иждивенцев, то таковыми могут считаться братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

«То есть, если у бабушки находится внук или внучка на иждивении, она опекун, тогда она может обратиться за таким повышением», — уточнила юрист.

Издание отметило, что надбавка на иждивенцев составляет треть от суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца, однако не больше, чем на трех членов семьи.

Ранее сообщалось, что после достижения 80-летнего возраста пенсионеры, которым полагается страховая пенсия по старости, имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть, которая не зависит от стажа. С 1 января 2025 года эта часть составляет 8728,73 рубля. Таким образом, когда пенсионеру исполняется 80 лет, он получает 17 457,46 рубля.