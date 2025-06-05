Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 5 июня 2025Экономика

Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

Юрист Красовская: Пенсионеры смогут просить о надбавке за содержание иждивенцев
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Если у российского пенсионера в июле 2025 года появится ребенок или супруг оформит пенсию, которая окажется ниже, чем у второго супруга, то он вправе попросить об увеличении фиксированной выплаты. Об этом заявила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Ее процитировало «Лайф».

Правовед подчеркнула, что речь идет о тех случаях, когда второй супруг признан иждивенцем. Надбавка к страховым пенсиям по старости или по инвалидности полагается пенсионерам, у которых на иждивении находятся некоторые категории нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, соответствующая норма распространяется на родителей, опекающим недееспособных инвалидов с детства.

Красовская отметила, что право на надбавку к пенсии есть у обоих родителей. Что касается категорий иждивенцев, то таковыми могут считаться братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

Материалы по теме:
Пенсия по потере кормильца в 2025 году: как оформить и получить
Пенсия по потере кормильца в 2025 году:как оформить и получить
31 марта 2025
Пенсия после 80 лет в 2025 году: какие доплаты положены и как их получить
Пенсия после 80 лет в 2025 году:какие доплаты положены и как их получить
28 марта 2025

«То есть, если у бабушки находится внук или внучка на иждивении, она опекун, тогда она может обратиться за таким повышением», — уточнила юрист.

Издание отметило, что надбавка на иждивенцев составляет треть от суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца, однако не больше, чем на трех членов семьи.

Ранее сообщалось, что после достижения 80-летнего возраста пенсионеры, которым полагается страховая пенсия по старости, имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть, которая не зависит от стажа. С 1 января 2025 года эта часть составляет 8728,73 рубля. Таким образом, когда пенсионеру исполняется 80 лет, он получает 17 457,46 рубля.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

    Роднина оценила политический потенциал Овечкина

    Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости