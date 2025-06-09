Россиянам рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

Юрист Владимирова: Работодатель имеет право запретить пить чай на рабочем месте

Работодатель имеет право запретить подчиненным пить чай на рабочем месте в случае, если сотрудники смогут покидать свои места на время обеда. Об этом рассказала юрист Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — рассказала Владимирова.

Юрист напомнила, что по закону запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а на отдельных предприятиях предусмотрено создание обеденных комнат. При этом работодатель имеет право установить отдельные ограничения во внутренних актах.