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05:38, 9 июня 2025Россия

Россиянам рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

Юрист Владимирова: Работодатель имеет право запретить пить чай на рабочем месте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Работодатель имеет право запретить подчиненным пить чай на рабочем месте в случае, если сотрудники смогут покидать свои места на время обеда. Об этом рассказала юрист Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», — рассказала Владимирова.

Юрист напомнила, что по закону запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а на отдельных предприятиях предусмотрено создание обеденных комнат. При этом работодатель имеет право установить отдельные ограничения во внутренних актах.

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