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09:37, 9 июня 2025Путешествия

Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Уточняется, что акция продлится до конца дня 10 июня, она распространяется на авиабилеты с вылетами до 31 июля 2025 года.

Лоукостер предлагает пассажирам скидку 10 процентов на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Чтобы получить дисконт, при оформлении бронирования на официальном сайте компании нужно ввести промокод BILETO.

Ранее российским путешественникам раскрыли страны для пляжного отдыха дешевле 75 тысяч рублей в июне. В число направлений для бюджетных поездок вошли ОАЭ, Хайнань, Катар и Таиланд.

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